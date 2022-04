Atto di pietà... discusso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atto di pietà... discusso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EUTANASIA

Significato/Curiosita : Atto di pieta... discusso

La pietà è una scultura di antonello gagini datata 1521, custodita nella chiesa di maria santissima addolorata di soverato situata nel borgo della città...

E dell'eutanasia volontaria, torino, utet 2020. accanimento terapeutico dignitas diritto di morire eutanasia animale eutanasia e religione eutanasia infantile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

