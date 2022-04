Arde con luce fioca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arde con luce fioca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANDELA

Significato/Curiosita : Arde con luce fioca

Stato d'animo, ad esempio quando è allegro la luce sarà molto più intensa mentre quando è nervoso sarà fioca. osservando questa sua caratteristica peculiare...

candela wikimedia commons contiene immagini o altri file su vincent candela (en, de, fr, es, ar) vincent candela, su fifa.com, fifa. vincent candela,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 aprile 2022

Come dire arde nti; È stata accorpata con l Alsazia e la Champagne-arde nne; Un isola francese vicino alla Sarde gna; Pezzo di legno arde nte nel camino; Tenda che blocca la luce dalla finestra; Lo è una luce tenue e delicata; Sauri verde smeraldo, simili a grosse luce rtole; L olio di questo cetaceo era bruciato per far luce ; Luce incerta e fioca ; Difficoltoso adattamento visivo alla luce fioca ; Cerchi di luce fioca ; Tremola fioca in lontananza;