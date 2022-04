Si fa volare quando si cerca ispirazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa volare quando si cerca ispirazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FANTASIA

Significato/Curiosita : Si fa volare quando si cerca ispirazione

Presentazione di volare, gli è stato dedicato un francobollo celebrativo presentato dai comuni di sanremo e polignano a mare. volare - la grande storia...

Disambiguazione – "fantasia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi fantasia (disambigua). per immaginazione, traduzione del termine eikasia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Hanno quattro ali e possono volare all indietro; Propenso a sorvolare ; Agevolare , facilitare; Chi l ha Scritto: Storia di una gabbanella e del gatto che le insegnò a volare ; quando il dì e la notte hanno la medesima durata; Il secret... quando è massimo; Ci si va quando si è in rovina; Si chiede quando si entra a casa di qualcuno; La banda che cerca di derubare Zio Paperone; I sei personaggi di Pirandello ne erano in cerca ; È vano cerca rlo in un pagliaio; Uno che cerca in ogni cosa il proprio interesse; È lui che ha l ispirazione ; Poeta di alta ispirazione ; Poesia popolare di ispirazione idilliaca; L ispirazione dell artista;