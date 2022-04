Verso che non ubbidisce ad alcuna metrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verso che non ubbidisce ad alcuna metrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIBERO

Significato/Curiosita : Verso che non ubbidisce ad alcuna metrica

libero – quotidiano italiano fondato nel 2000 da vittorio feltri liber (o libero) – divinità italica simile a dioniso libero – brano di domenico modugno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Agglomerato di polvere e idrogeno nell universo ; Chiamata innata verso una scelta di vita; Così trasparente che si vede attraverso ; Viaggiarono con Giasone verso il vello d oro; Il regime politico in cui non è ammesa alcuna opposizione; Filosofia che non contempla alcuna divinità; Piccolo omaggio senza alcuna pretesa; Figura geometrica tipica del nido d ape; Forma geometrica simile al rombo usata in araldica; Osservano la metrica ; Piede della metrica classica formato da un trocheo e un giambo;