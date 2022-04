Uno dei segni zodiacali d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno dei segni zodiacali d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCORPIONE

Significato/Curiosita : Uno dei segni zodiacali d acqua

Degli equinozi che è di circa un grado ogni 72 anni, la collocazione dei segni zodiacali non coincide con quella delle costellazioni da cui sembra che abbiano...

Disambiguazione – "scorpione" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi scorpione (disambigua). gli scorpioni (scorpiones c. l. koch, 1837)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

