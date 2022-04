Trascrivere in bella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trascrivere "in bella". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RICOPIARE

Significato/Curiosita : Trascrivere in bella

Poeta a trascrivere in bella copia le sue liriche. morì a firenze, a circa settantuno anni, nel 1417. con lui si può dire che nomen omen: in una delle...

«bisogna copiare e ricopiare i maestri, e soltanto dopo aver fornito tutte le prove di un buon copista vi si potrà ragionevolmente permettere di dipingere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con trascrivere; bella; trascrivere fedelmente; Isabella tra amici; bella isola della Grecia; Film con Checco Zalone: Che bella __; Il fidanzato di Clarabella nel fumetto di Topolino; Cerca nelle Definizioni