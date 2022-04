Tipo di foce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di foce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESTUARIO

Significato/Curiosita : Tipo di foce

Mare. esistono foci di tipo a delta fluviale e a estuario. una foce è il risultato dell'ammassamento dei detriti di un fiume o di un corso d'acqua provenienti...

Delta fluviale liman (estuario)

