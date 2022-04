Il suo valore dipende da ciò che si scrive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo valore dipende da ciò che si scrive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSEGNO

Significato/Curiosita : Il suo valore dipende da cio che si scrive

Principi si apre con la seguente intitolazione: "il valore di una merce, cioè il valore di qualsiasi altra merce con la quale la si può scambiare, dipende dalla...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «assegno» wikimedia commons contiene immagini o altri file su assegno assegno, in dizionario di economia e finanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con valore; dipende; scrive; Dotato di grande e riconosciuto valore ; Oggetti datati che hanno un valore affettivo; valore fondamentale; Insiemi di beni di valore posseduti; Anniversario dell Indipende nza brasiliana: 7 __; Sensazione di indipende nza e autonomia; L indipende nza amministrativa; Quella dei motori dipende dal numero dei cavalli; La pianta acquatica su cui scrive vano gli egizi; Si scrive prima di copiare in bella; Si può scrive re per ovest; Si usano per scrive re in russo e in bulgaro;