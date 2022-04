Sport di squadra molto popolare in India - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport di squadra molto popolare in India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRICKET

Significato/Curiosita : Sport di squadra molto popolare in india

Ente di promozione sportiva giochi olimpici medicina dello sport mens sana in corpore sano panem et circenses psicologia dello sport sport di squadra sport...

Il cricket è uno sport di squadra praticato con mazza, palla e guantone (del wicket keeper-ricevitore) giocato fra due gruppi di undici giocatori ciascuno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con sport; squadra; molto; popolare; india; Trasport a sull acqua solo passeggeri; sport invernale in cui si usano pietre e scope; Lo sport di Coppi e Bartali; Barcone da trasport o; I colori della squadra di calcio del Palermo; La squadra di Atlanta del baseball MLB; squadra di basket di Bologna detta Effe; Con l Hellas Verona, squadra della città veneta; Squalo con la pelle molto ruvida; Tipologia di jeans molto aderenti; Essere molto irritati: avere un __ per capello; Un fischio molto sottile; Furono rapite per popolare Roma; Un popolare Bobby della musica leggera; Carlo, popolare conduttore televisivo; popolare scrittore di fantascienza; Lana di pecora tessuta, di origine india na fra; Famoso testo india no sull amore; Lo Stato dell india che ha per capitale Dispur; Stato dell india che ha per capitale Lucknow; Cerca nelle Definizioni