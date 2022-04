Spesso si accompagna al cappuccino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso si accompagna al cappuccino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORNETTO

Significato/Curiosita : Spesso si accompagna al cappuccino

Manzoni sceglierà proprio un cappuccino, fra' cristoforo, per opporsi a don rodrigo, nei suoi promessi sposi. i cappuccini furono molto attivi anche nelle...

Il cornetto è una specialità di pasticceria, derivante dal kipferl austriaco (chiamato brioche nel nord italia). si tratta di una specialità alimentare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

