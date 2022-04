La sede del governo russo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sede del governo russo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CREMLINO

Significato/Curiosita : La sede del governo russo

Un'assemblea costituente che avrebbe determinato la nuova forma di governo del popolo russo. il governo provvisorio aveva il compito di governare fino alle elezioni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cremlino (disambigua). cremlino (in russo: , traslitterato: kreml') è il termine russo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

