La Romy che vestì i panni di Sissi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Romy che vestì i panni di Sissi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHNEIDER

Significato/Curiosita : La romy che vesti i panni di sissi

Romy schneider, pseudonimo di rosemarie magdalena albach-retty (vienna, 23 settembre 1938 – parigi, 29 maggio 1982), è stata un'attrice austriaca naturalizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Fu impersonata al cinema da romy Schneider; Un cult movie con romy Schneider; Lo fu romy Schneider in un film di Bevilacqua; Il Lou che vestì i panni di Hulk per la TV; Lo vestì san Francesco; La capacità di mettersi nei panni altrui; Si mettono per mestiere nei panni degli altri; Serviva per lavare i panni ; I panni per asciugare le verdure; Fiume che forma famosissi me cascate; Raffreddare a temperature bassissi me; Un famosissi mo Marco; Il pelosissi mo cugino della famiglia Addams;