Quella da cucina si usa per montare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella da cucina si usa per montare.

Soluzione 6 lettere : FRUSTA

Significato/Curiosita : Quella da cucina si usa per montare

Utilizzatissima anche per bavaresi, mousse e semifreddi. in alcune di queste specialità non si usa la panna montata, ma quella semi montata, in quanto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi frusta (disambigua). la frusta è un'arma formata da una sottile corda intrecciata o da una cinghia... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con quella; cucina; montare; quella carbonica è eliminata con l espirazione; quella carbonica è dannosa per il clima; quella smeraldina è attribuita a Ermete Trismegisto; È nota quella di Gaza; Gas per la cucina e l alimentazione dei veicoli; Si usa a spicchi in cucina ; La Peronaci di un celebre sito di cucina ; È così chiamato l ordine del cameriere in cucina ; Rimontare la classifica; Installare, montare ; montare pezzi prefabbricati; montare in sella a degli equini per condurli; Cerca nelle Definizioni