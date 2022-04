Quella carbonica è dannosa per il clima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella carbonica è dannosa per il clima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANIDRIDE

Significato/Curiosita : Quella carbonica e dannosa per il clima

Concentrazioni molto minori rispetto all'anidride carbonica. in generale, la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera terrestre deve essere a un livello...

Locuzione anidride carbonica è ormai obsoleta; il termine anidride, invece, risulta designare una specifica classe di composti organici (ai quali l'anidride carbonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con quella; carbonica; dannosa; clima; quella da cucina si usa per montare; quella carbonica è eliminata con l espirazione; quella smeraldina è attribuita a Ermete Trismegisto; È nota quella di Gaza; Quella carbonica è eliminata con l espirazione; Quella carbonica ha formula CO2; Vino prodotto tramite macerazione carbonica ; Quella carbonica si espira; Varietà di mosca dannosa per l agricoltura; Nociva, dannosa ; Aggettivo di una mosca dannosa in agricoltura; Sostanza dannosa per l'organismo; Deserto africano, il più grande dal clima caldo; Il clima fra l inverno e l estate; Lo è il clima delle zone in media latitudine; Lo è un clima temperato; Cerca nelle Definizioni