Punto vendita che offre prodotti a basso costo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto vendita che offre prodotti a basso costo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISCOUNT

Significato/Curiosita : Punto vendita che offre prodotti a basso costo

Distribuzione organizzata (gdo). si tratta di un punto vendita al dettaglio a libero servizio di prodotti di largo consumo con una superficie tra i 500 m²...

Il discount (abbreviazione dell'inglese discount store) rappresenta una tipologia di operatore della grande distribuzione organizzata (gdo). si tratta...

