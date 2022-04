Principi, regole, indicazioni da seguire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Principi, regole, indicazioni da seguire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRITERI

Significato/Curiosita : Principi, regole, indicazioni da seguire

Caratteri di una teoria etica fondata su principi autoevidenti, ossia veri di per sé, non retti da altri principi e che non incontrano limitazioni nella...

Espresso. in pratica si considerano solamente i criteri per i numeri in base 10. nel caso il criterio parli di "ultime cifre", si intende sempre quelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

