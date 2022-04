Si fa prima di accedere al gate aeroportuale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa prima di accedere al gate aeroportuale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHECK IN

Significato/Curiosita : Si fa prima di accedere al gate aeroportuale

Avverrà l'imbarco (gate), l'orario dell'imbarco (boarding time), il numero del posto (seat) e i dati del bagaglio da stiva. per accedere alla zona d'imbarco...

Disambiguazione – "check-in" rimanda qui. se stai cercando l'album di roberto magris, vedi check-in (roberto magris). disambiguazione – "check-in" rimanda qui... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Città catalana noto snodo aeroportuale