Pagamento annullato in seguito alla sua conferma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pagamento annullato in seguito alla sua conferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STORNATO

Significato/Curiosita : Pagamento annullato in seguito alla sua conferma

Italiano unitario proclamato il 17 marzo 1861 durante il risorgimento, in seguito alla seconda guerra d'indipendenza combattuta dal regno di sardegna per...

Che andrà stornata perché l'acquirente la incasserà poi per intero. questa quota (viene chiamata anche "dietimo") è un rateo che viene stornato dal prezzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

