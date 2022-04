Si paga al ristorante ma non è edibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si paga al ristorante ma non è edibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COPERTO

Significato/Curiosita : Si paga al ristorante ma non e edibile

Parola coperto indica, nell'apparecchiatura della tavola, lo spazio con tutti gli oggetti che vengono predisposti per un singolo commensale. il coperto è legato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

