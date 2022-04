Ospita il festival in cui si assegna l Orso d oro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita il festival in cui si assegna l Orso d oro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BERLINO

Significato/Curiosita : Ospita il festival in cui si assegna l orso d oro

Berlinale assegna l'orso d'oro e l'orso d'argento anche a cortometraggi nazionali e internazionali inediti al di fuori dei paesi di origine, in particolare...

berlino (afi: /ber'lino/; in tedesco: berlin, [b 'lin], ascolta[·info]) è la capitale e maggiore città della germania. città-land e sede del governo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

