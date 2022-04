Ortaggio come le patate e il topinambur - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ortaggio come le patate e il topinambur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUBERO

Significato/Curiosita : Ortaggio come le patate e il topinambur

Per ortaggio si intende il prodotto dell'orto. se utilizzati per l'alimentazione, gli ortaggi possono apportare buone quantità di vitamine, sali minerali...

Immagini o altri file su tubero tubero, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. tubero, su vocabolario treccani,... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con ortaggio; come; patate; topinambur; L ortaggio di chi diventa rosso per la vergogna; Privare della scorza un frutto o un ortaggio ; ortaggio con cui si fa il purè; ortaggio per l insalata; Se non altro, come minimo; La cantante di Gocce di memoria e come saprei; Corpo celeste, come il Sole; come le uscite dei quotidiani; Nella moussakà con carne e patate ; Passato a base di patate ; Il veleno delle patate ; Erba aromatica per patate o focaccia; Lo sono il topinambur e il girasole; II genere del topinambur ; Cerca nelle Definizioni