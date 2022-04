Opposta alla reazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opposta alla reazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AZIONE

Significato/Curiosita : Opposta alla reazione

Nella reazione è chiamato dienofilo. la reazione porta alla chiusura di un anello esaatomico: se diene e dienofilo sono aciclici, i prodotti di reazione sono...

azione – in fisica, grandezza che caratterizza lo stato e l'evoluzione di un sistema azione – in statica, forza o deformazione che agisce su una struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con opposta; alla; reazione; opposta ad assoluta; È opposta al vertice; opposta alla commedia; È opposta all apertura; Vizio capitale connesso alla cupidigia; Pagamento annullato in seguito alla sua conferma; Arteria che passa dal collo e arriva alla testa; Impero sconfitto a Lepanto dalla Lega Santa; Il biblico disordine esistente prima della Creazione ; Veloce mezzo di trasporto con motore a reazione ; reazione sdegnosa; Aereo a reazione che vola... al di sopra delle nuvole; Cerca nelle Definizioni