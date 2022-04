Se non nascono bambini, cala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non nascono bambini, cala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NATALITÀ

Altre definizioni con nascono; bambini; cala; nascono sempre in montagna; nascono tutti nel Nuovo Mondo; nascono nella zecca | Giovedì 25 novembre 2021; nascono sui rovi; Si rimboccano ai bambini nel letto; Come atteggiamenti degni di bambini ; Canzone per bambini : Nella vecchia __; Così si possono tenere i bambini : in __; L intercala re pota si usa lì; Rinomata località balneare cala brese; La prima della scala ; Richiamato, cala mitato; Cerca nelle Definizioni