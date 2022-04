Nome scientifico degli orecchioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome scientifico degli orecchioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAROTITE

Significato/Curiosita : Nome scientifico degli orecchioni

Regolare con bastioni pienamente sviluppati, identici fra loro e dotati di orecchioni. fu invece scelta una pianta a pentagono irregolare per innestare il lato...

La parotite (o parotite epidemica), più conosciuta con il nome popolare di orecchioni o gattoni, è una malattia infettiva acuta di origine virale. si localizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con nome; scientifico; degli; orecchioni; Felino noto anche col nome di gattopardo; Cognome della ex moglie di Gigi Buffon; Il nome del Prodi politico, ex Primo Ministro; Il nome della Piccolo, attrice italiana; Un gioco di carte scientifico ; Il kiwi, nome scientifico ; Un dato scientifico non opinabile; Nome scientifico dei globuli bianchi; Rivestimento esterno degli artropodi; Sotto le giacche degli anni 80; Ordì la congiura degli uguali; Residenza degli zar a Mosca; È detta orecchioni ; E' detta anche orecchioni ; Il nome medico degli orecchioni ; Gli orecchioni per il medico; Cerca nelle Definizioni