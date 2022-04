Il nome del Prodi politico, ex Primo Ministro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome del Prodi politico, ex Primo Ministro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROMANO

Significato/Curiosita : Il nome del prodi politico, ex primo ministro

Disambiguazione – "prodi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi prodi (disambigua). romano prodi (scandiano, 9 agosto 1939) è un politico, economista...

romano canavese – comune italiano nella città metropolitana di torino romano d'ezzelino – comune italiano in provincia di vicenza romano di lombardia –... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con nome; prodi; politico; primo; ministro; Cognome della ex moglie di Gigi Buffon; Il nome della Piccolo, attrice italiana; Altro nome del sorgo; Soprannome di Giacobbe; Quella del figlio prodi go è nel Vangelo di Luca; Un liquore prodi gioso; Più che prodi ; Un avvenimento prodi gioso; Lo è l ex calciatore, ora politico , George Weah; Il Nelson attivista e politico sudafricano; Un gruppo politico o religioso chiuso e unito; Il politico e militare ateniese che vinse a Salamina; Il primo di mille; Il primo papa della chiesa cattolica; primo album live di Battiato: __ rosse; Il primo uomo sulla Luna; ministro dell Impero ottomano; Cognome del ministro delle Riforme sotto Renzi; Nihat Erim ne divenne Primo ministro nel 1971; Lo regge un ministro ;