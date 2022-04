Motivo decorativo a spirale delle colonne antiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motivo decorativo a spirale delle colonne antiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Motivo decorativo a spirale delle colonne antiche

Ostia antica. resto di colonna spirale, ostia antica. colonne salomoniche in san pietro. colonne bugnate con alternanza di bugne e profilo di colonna liscia...

