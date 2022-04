La Luna lo è per la Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Luna lo è per la Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SATELLITE

Significato/Curiosita : La luna lo e per la terra

Significati, vedi dalla terra alla luna (disambigua). dalla terra alla luna (de la terre à la lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes) è un romanzo di fantascienza...

satellite naturale – corpo orbitante intorno a corpi celesti, es. le lune dei vari pianeti satellite artificiale – corpo artificiale posto volutamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con luna; terra; Punto dell orbita luna re più lontano dalla Terra; Giacomo Leopardi scrisse quello della luna ; Collega animali con anni luna ri: __ cinese; Il primo uomo sulla luna ; Elemento base della terra cotta; Punto dell orbita lunare più lontano dalla terra ; Sotterra nei di chiese; 11 canale che congiunge il mar Mediterra neo al mar Rosso; Cerca nelle Definizioni