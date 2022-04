L impianto che trae energia dal vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L impianto che trae energia dal vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EOLICO

Significato/Curiosita : L impianto che trae energia dal vento

Mulini a vento) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro, che producono energia elettrica sfruttando l'energia del vento. la generazione...

Turbina eolica parco eolico eolico offshore energie rinnovabili economia verde enercon e-126 eolico magnetico minieolico legge di betz turbina eolica galleggiante... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con impianto; trae; energia; vento; impianto di risalita a fune; Una canzone degli 883: __ rimpianto ; Dispiacere con una parte di rimpianto ; impianto da gare di volley; Attrae nte e corruttrice come una metropoli; Chi contrae più matrimoni contemporaneamente; Comicità che trae spunto da situazioni macabre; Così è detto il carcinoma intrae piteliale; L energia fisica con simbolo Q; Leggero gas con cui si può produrre energia ; Euforico e pieno di energia ; L energia liberata nei soffioni boraciferi; vento che spira da Nord-Ovest; Evento rilevante durante il fascismo: __ Matteotti; Luogo scelto per un evento o per un film ing; Atleta così fedele alla squadra... che svento la; Cerca nelle Definizioni