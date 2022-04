Impero sconfitto a Lepanto dalla Lega Santa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impero sconfitto a Lepanto dalla Lega Santa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OTTOMANO

Significato/Curiosita : Impero sconfitto a lepanto dalla lega santa

vedi battaglia di lepanto (disambigua). la battaglia di lepanto (lèpanto; chiamata nafpaktos [apat] dagli abitanti, lepanto dai veneziani e Inebahti...

L'impero ottomano od osmanico (ufficialmente sublime stato ottomano), noto anche come impero turco (in lingua turca ottomana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

