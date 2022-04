Grosso fascio di spighe falciate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso fascio di spighe falciate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COVONE

Il covone (generalmente inteso come di grano) è un fascio di steli di grano falciati alla base, con in sommità le spighe. il termine deriva probabilmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

