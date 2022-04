Gioco a tessere di origine cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco a tessere di origine cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOMINO

Significato/Curiosita : Gioco a tessere di origine cinese

Le tessere; un giocatore deve semplicemente ricordare quale tessera appartiene a quel gruppo. il set di tessere cinesi è composto da due gruppi di 11...

Inoltre, il domino cinese non va confuso con il mah jong, dove si usa un tipo di tessere del tutto differente. il five-up, all fives o domino del cinque... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Le tessere; un giocatore deve semplicemente ricordare quale tessera appartiene a quel gruppo. il set di tessere cinesi è composto da due gruppi di 11...

Inoltre, il domino cinese non va confuso con il mah jong, dove si usa un tipo di tessere del tutto differente. il five-up, all fives o domino del cinque...

Altre definizioni con gioco; tessere; origine; cinese; gioco che prevede una formazione a cerchio; Un gioco di mano; ll gioco detto anche tavola reale; Videogioco che si usa in sala giochi; Scorre per tessere la trama nell ordito; Macchina per tessere ; Si fanno con tessere di legno; Opera d'arte formata da tessere affiancate; Sono di origine ugrofinnica; Non ingeriscono alimenti di origine animale; La Belen showgirl di origine argentina; Studia origine e funzionamento del modo di parlare; Ricca città lacustre ticinese ; Collega animali con anni lunari: __ cinese ; Si impugnano per mangiare cinese e giapponese; Il colosso cinese delle telecomunicazioni;