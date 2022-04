Gas per la cucina e l alimentazione dei veicoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gas per la cucina e l alimentazione dei veicoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : METANO

Significato/Curiosita : Gas per la cucina e l alimentazione dei veicoli

alimentazione in fase gas è ancora necessario avviare il motore a benzina passando a gpl al raggiungimento di una certa temperatura del motore. per queste...

Preistorici. il metano è presente normalmente nei giacimenti di petrolio ma esistono anche immensi giacimenti di solo metano). il metano deriva dalle rocce... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

