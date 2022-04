Fascia un arto per proteggerlo mentre si muove - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fascia un arto per proteggerlo mentre si muove. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUTORE

Significato/Curiosita : Fascia un arto per proteggerlo mentre si muove

Fisicamente energiche, ma anche i loro predatori hanno sviluppato più di un arto per potere sopravvivere. avendo quattro braccia, quattro occhi, pelle corazzata...

tutore – nel diritto, rappresentante legale di una persona tutore – in ambito scolastico e universitario, docente che svolge didattica aggiuntiva tutore... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con fascia; arto; proteggerlo; mentre; muove; Copricapo che si avvolge come una fascia ; La fascia TV dalle 18 alle 20; Che si estendono lungo la fascia costiera; fascia elastica per il piede; Famiglia dei carto ni creata da Seth MacFarlane; Carto ne con Merlino e Anacleto: La spada nella __; I carto ni in TV e al cinema; Le prende il sarto con il metro; Vigilante che fa servizio mentre tutti dormono; Libro dettato da Marco Polo mentre era in carcere; Parla... mentre gli altri cantano; Si impara mentre si impara a scrivere; muove re qualcuno che è fermo e piantato; Roteare, muove re in cerchio vertiginosamente; Trascinare ciò che non può muove rsi da solo; Lo è il passo di chi si muove di nascosto; Cerca nelle Definizioni