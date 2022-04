Famoso santuario situato in Portogallo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famoso santuario situato in Portogallo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FATIMA

Significato/Curiosita : Famoso santuario situato in portogallo

portogallo, vedi marcos antónio portugal. coordinate: 38°42'n 9°11'w / 38.7°n 9.183333°w38.7; -9.183333 il portogallo (in portoghese: portugal; in mirandese:...

Nostra signora di fátima (in portoghese: nossa senhora de fátima) o, più semplicemente, madonna di fátima, è uno degli appellativi con cui la chiesa cattolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

