Famelico, ingordo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famelico, ingordo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VORACE

Significato/Curiosita : Famelico, ingordo

Il lupo e la volpe - ookami to kitsune 27 novembre 1988 un lupo famelico prende al suo servizio una volpe debole e paurosa, ma altresì molto scaltra...

Lavoro, alle tradizioni ataviche, per evitare che il mondo, cioè il "pesce vorace", li divori. intorno all'ideale dell'ostrica è costruito il romanzo di verga... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con famelico; ingordo; famelico in poesia; Il famelico conte dantesco; Ingordo, famelico ; L'avidità del famelico ; ingordo , avido di cibo; Chi è ingordo non pensa ad altro; Non la conosce l'ingordo ; ingordo nel mangiare; Cerca nelle Definizioni