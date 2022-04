Era il padre dell eroe troiano Enea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era il padre dell eroe troiano Enea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANCHISE

Significato/Curiosita : Era il padre dell eroe troiano enea

Parte di priamo e dei troiani, durante la quale si distinse molto presto in battaglia. guerriero molto valente, fu un eroe troiano secondo solo a ettore...

rivelò ad anchise la sua vera identità e gli preannunziò che il nuovo arrivato avrebbe avuto fama eterna. l'amore della dea per anchise è narrato nell'inno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con padre; dell; eroe; troiano; enea; padre di Cam; Un orazione come il padre Nostro; Il re padre di Ariel ne La sirenetta; Il Daniel padre di Venerdì; L insegnamento dell a favola; Le indossano le forze dell ordine; Cognome dell a ex moglie di Gigi Buffon; La Michelle svizzera dell a tv; L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia; eroe mesopotamico di cui è raccontata l epopea; L idraulico dalle mille risorse, eroe dei videogames; L eroe greco che era re di Itaca; L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia; Il re troiano che aveva per moglie Ecuba; L eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia; Il grande eroe troiano che fu ucciso da Achille; I concittadini di enea ; Erano di stile in un libro di Quenea u; Immortalò enea ; Fu abbandonata da enea ; Cerca nelle Definizioni