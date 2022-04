Il duo comico Paolo Kessisoglu e Luca __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il duo comico Paolo Kessisoglu e Luca __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIZZARRI

Significato/Curiosita : Il duo comico paolo kessisoglu e luca __

luca bizzarri (genova, 13 luglio 1971) è un attore, comico e conduttore televisivo italiano, noto principalmente per il duo luca e paolo formato con paolo...

Nel gennaio del 2009 bizzarri torna con l'amico paolo kessisoglu al timone del programma, al fianco di ilary blasi. nel 2011 bizzarri e kessisoglu vengono...

