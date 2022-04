Un dono, natalizio e non solo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dono, natalizio e non solo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STRENNA

Significato/Curiosita : Un dono, natalizio e non solo

Tradizioni natalizie moderne e popolari della festa includono il dono, completare un calendario dell'avvento o una corona d'avvento, la musica natalizia come...

Disambiguazione – se stai cercando il dolce corso, vedi strenna (dolce). la strenna, o strenna natalizia, è un regalo che è d'uso fare o ricevere a natale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con dono; natalizio; solo; Negozio in cui si vendono vini; Coloro che prendono in affitto un immobile; Abbandono , ritiro, rinuncia; Dare in dono ; L arbusto natalizio ; Gioco natalizio simile al Bingo; Il tradizionale pasto natalizio ; Simposio natalizio ; Trasporta sull acqua solo passeggeri; L atteggiamento di chi si preoccupa solo di sé; Trascinare ciò che non può muoversi da solo ; Ricovero di un solo giorno: day __ ing; Cerca nelle Definizioni