È divisa in Antico e Nuovo Testamento - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BIBBIA

Significato/Curiosita : E divisa in antico e nuovo testamento

Cristiana e che vennero scritti in seguito alla vita e alla predicazione di gesù di nazareth. nuovo testamento o nuovo patto è un'espressione utilizzata dai...

Tanakh (bibbia ebraica), il cristianesimo ha riconosciuto nel suo canone ulteriori libri scritti in seguito al "ministero" di gesù. la bibbia cristiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Le circoscrizioni in cui è divisa Parigi; La divisa del Barcellona calcio; Luogo in cui sindossava la prima divisa ; Era la vita... in divisa ; antico nome della parte orientale dell Egeo; antico soldato di cavalleria; Bara dei faraoni dell antico Egitto; antico nome di Messina che significa falce; Linferno nel nuovo Testamento; Rimettono a nuovo gli abiti; Non nuovo ; Prendere un nuovo lavoratore dipendente; Linferno nel Nuovo testamento ; L ultimo libro del Nuovo testamento ; Libro dell Antico testamento ; Convocano gli eredi per il testamento ;