Cocktail a base di vermut rosso e gin - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cocktail a base di vermut rosso e gin. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEGRONI

Significato/Curiosita : Cocktail a base di vermut rosso e gin

L'americano è un cocktail a base di bitter e vermut rosso. è un cocktail ufficiale iba. sebbene sia molto probabile che nasca come variazione del cocktail milano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi negroni (disambigua). il negroni è un cocktail da aperitivo alcolico dal tipico colore rosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

