Chiave maschio esagonale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiave maschio esagonale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRUGOLA

Significato/Curiosita : Chiave maschio esagonale

Una chiave esagonale (anche brugola, chiave a brugola, chiave di allen o ancora chiave maschio esagonale), conosciuta in gergo tecnico internazionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con chiave; maschio; esagonale; Giro di chiave nella serratura; chiave per idraulici; Vi si consegna la chiave in hotel; Lo propone Machiave lli per governare Firenze alla morte di Lorenzo; Se è maschio è umore, se femmina lezione; maschio e forte; Forte e maschio ; Il maschio del capitone; Utensile a punta esagonale ; Cerca nelle Definizioni