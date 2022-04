Chi ce l ha raffinato ama il buon cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ce l ha raffinato ama il buon cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALATO

Significato/Curiosita : Chi ce l ha raffinato ama il buon cibo

All'araldica, vedi palato (araldica). il palato (lat. palatum) è la parete superiore della cavità orale. è costituito nei 2/3 anteriori dal palato duro e nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

