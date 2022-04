C è chi li ha nell armadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi li ha nell armadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCHELETRI

Significato/Curiosita : C e chi li ha nell armadio

L'armadio ripartilinea (arl), conosciuto anche come armadio di distribuzione, è un armadio alto circa 2 metri, atto a interconnettere la tratta telefonica...

scheletri – insieme delle ossa che sostengono il corpo dei vertebrati scheletri – in particolare quelli degli uomini scheletri – mostri non morti di molti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con nell; armadio; Pulcinell a, Colombina, Pantalone, ecc; Viziosa come nell opera di Giuseppe Verdi del 1853; Mancava nell aria per Umberto Tozzi; Si inserisce nell a federa; Mangia nell armadio ; Un reparto dell armadio ; Mondo magico di C.S. Lewis dentro l armadio ; Piccolo armadio ; Cerca nelle Definizioni