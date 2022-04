C è chi la chiama cocomero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi la chiama cocomero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANGURIA

Significato/Curiosita : C e chi la chiama cocomero

"mediterraneo": il cocomero. anche l'orto di linus, in lingua originale, è in effetti un orto di zucche, non di cocomeri. il termine grande cocomero è comunque...

Marche. il nome anguria, comune in italia settentrionale e in sardegna, deriva invece dal greco tardo (angoúrion, "anguria", "cetriolo selvatico")... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

