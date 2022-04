La Carrie protagonista di Sex and the City - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Carrie protagonista di Sex and the City. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRADSHAW

Significato/Curiosita : La carrie protagonista di sex and the city

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sex and the city (disambigua). sex and the city è una serie televisiva statunitense, trasmessa originariamente...

Terry paxton bradshaw (shreveport, 2 settembre 1948) è un ex giocatore di football americano e attore statunitense che ha militato per tutta la carriera... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con carrie; protagonista; city; La carrie che interpretò la Principessa Leila; Gli inizi della carrie ra artistica; Abbandonare la carrie ra teatrale; È irresistibile quella di chi fa una carrie ra sfolgorante; Il John attore protagonista di Grease e Face Off; L Alessandra attrice protagonista di Fantaghirò; Insieme a Lilo è protagonista di un film Disney; La Valeria Bruni protagonista de La pazza gioia; Lo Stato americano con capitale Carson city ; Sigla degli Eurocity ; L eroe di Gotham city ; La città del New Jersey soprannominata Brick city ; Cerca nelle Definizioni