Bocca del vulcano - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CRATERE

Significato/Curiosita : Bocca del vulcano

Livello del mare. lo stromboli è un vulcano caratterizzato da esplosioni regolari causate dallo scoppio di bolle di gas che risalgono più velocemente del magma...

Un cratere meteoritico (spesso chiamato astroblema, cratere da impatto o bacino) è una depressione circolare sulla superficie di un pianeta, luna, asteroide... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con bocca; vulcano; Si rimbocca no ai bambini nel letto; Una protesi da tenere in bocca , fissa o mobile; Ha una bocca e brontola per la fame; La fa il sapone, o la bocca di chi si arrabbia; Fuoriuscita di lava da un vulcano ; Il dio vulcano per i greci; Brucia come un vulcano sulla pelle: eruzione __; Il vulcano ai cui piedi sorge Catania; Cerca nelle Definizioni