Attore divenuto Presidente USA nel 1981 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attore divenuto Presidente USA nel 1981. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REAGAN

Significato/Curiosita : Attore divenuto presidente usa nel 1981

Il presidente degli stati uniti d'america (in inglese: president of the united states of america; sigla: potus) è il capo di stato e il capo del governo...

Ronald wilson reagan (tampico, 6 febbraio 1911 – los angeles, 5 giugno 2004) è stato un attore e politico statunitense, 40º presidente degli stati uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con attore; divenuto; presidente; 1981; Un attore che fa le veci di altri attori ing; Il John attore protagonista di Grease e Face Off; L attore Carrey; Il Renato attore comico in coppia con Cochi; __ Carofiglio, ex magistrato divenuto scrittore; divenuto più denso; Lo è divenuto Padre Pio; Emirato arabo divenuto indipendente nel 1961; Divenne presidente USA nel 1981; Enrico che fu presidente dell Eni; Il Francesco presidente della Repubblica nel 1985; Il Thomas presidente USA sui due dollari; Divenne Presidente USA nel 1981 ; Quello d onore venne abolito nel 1981 ; La cantò Eduardo De Crescenzo a Sanremo nel 1981 ; Di casa in un film con John Belushi del 1981 ;