Assiste i clienti in un negozio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assiste i clienti in un negozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMMESSO

Significato/Curiosita : Assiste i clienti in un negozio

Visto proprio un motorino giallo vicino al negozio dove la donna andava a comprare le stoffe per i suoi abiti. il mattino dopo, quindi, i due vanno proprio...

Serie televisiva andata in onda su rai 1 dal 1999 al 2002, vedi commesse. il commesso è uno degli ausiliari dell'imprenditore, dotato di mansioni meritevoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con assiste; clienti; negozio; assiste nte di volo; Fornisce l assiste nza a chi vola; Il chirurgo lo chiede al suo assiste nte; Un tipo... d assiste nte; I clienti del casinò: __ d azzardo; Mette a fuoco i clienti ; Ha clienti correntisti; Nei grandi ristoranti consiglia il vino ai clienti ; negozio in cui si vendono vini; Noto negozio online di abiti e calzature; Riposo settimanale di un negozio : giorno di __; negozio che vende prosciutto e formaggio; Cerca nelle Definizioni