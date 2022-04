L anidride eliminata con l espirazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anidride eliminata con l espirazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANIDRIDE

Significato/Curiosita : L anidride eliminata con l espirazione

Scioglie e forma l'acido carbonico, che durante l'espirazione, viene eliminato dai polmoni sotto forma di anidride carbonica. se questo meccanismo diviene difettoso...

Locuzione anidride carbonica è ormai obsoleta; il termine anidride, invece, risulta designare una specifica classe di composti organici (ai quali l'anidride carbonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 26 aprile 2022

Altre definizioni con anidride; eliminata; espirazione; Il composto chimico analogo all anidride ; Un tipo di anidride ; Lo è un anidride usata per produrre coloranti sintetici; L anidride che espiriamo; Quella carbonica è eliminata con l espirazione; Levata, eliminata ; Lo è una legge eliminata tramite un referendum; eliminata , soppressa; Quella carbonica è eliminata con l espirazione ; Impedimento della respirazione a volte mortale; Muscolo addominale della respirazione ; Tipo di cura per gli organi della respirazione ; Cerca nelle Definizioni