Vegetale che cresce in acqua - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ALGA

Cercando altri significati, vedi legno (disambigua). il legno è il tessuto vegetale che costituisce il fusto delle piante aventi crescita secondaria (albero...

Altre definizioni con vegetale; cresce; acqua; Alimento vegetale per il bestiame; vegetale da casa, in vaso; Una lanngine vegetale per imbottiture; Piccolo vegetale o mappa della città; Brano di Eduardo De cresce nzo associato a Marzullo; cresce a grappoli; Fase decresce nte; Attutire, decresce re; L insieme dei condotti che portano l acqua in casa; L acqua della salute con Uliveto; Macchina per aspirare l acqua ; Ricco di acqua saporita, come un frutto; Cerca nelle Definizioni